Fonseca, spalle al muro

Il Messaggero (U.Trani) – Dopo lo stop contro il Sassuolo, c’è tensione a Trigoria. L’attuale 7° posto conferma che non c’è mai stata condivisione tra chi sta in panchina e chi guida la società. Adesso sono le cifre a mettere spalle al muro Fonseca. Altro che zona Champions, la Roma al momento si dovrebbe accontentare del play off di Conference League, la coppa di consolazione. I Friedkin avrebbero voluto altro, magari proprio la partecipazione, dopo 2 stagioni di assenza, al principale torneo continentale. Si potrebbero ritrovare nel meno prestigioso. Il danno, con i 2 principali sponsor in scadenza (il main Qatar e il back Hyundai) e ancora indecisi sul rinnovo, sarebbe davvero enorme. La società ha intanto smentito che domenica, sì proprio il giorno di Pasqua, ci sia stato l’acceso confronto tra Fonseca e la squadra in palestra, dove si è fermato chi ha giocato a Reggio Emilia. Lo strappo tra il portoghese e i calciatori però è datato. Anche lui potrebbe salutare, lo ha appena chiamato il Crystal Palace e avvicinato il Napoli. Sarri, invece, ha dato la sua disponibilità ai Friedkin. Ma si libererà solo il 30 giugno, quando incasserà i 2,5 milioni di penale dalla Juve. Pinto fa da scudo a Paulo. Se interpellato, propone Amorim dello Sporting Lisbona e Coinceçao del Porto. Piacciono pure Juric e Italiano.