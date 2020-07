Fonseca sorride ma non si accontenta: “Dobbiamo segnare molto di più”

Il Messaggero (U.Trani) – Meritato il successo al Rigamonti, “Ma io voglio più gol, più precisione davanti alla porta” dichiara Fonseca, “Potevamo segnare di più, ma non abbiamo incassato reti, questo mi fa piacere“. La Roma è sola al quinto posto in attesa di Napoli-Milan, “Le partite degli altri non mi interessano, voglio pensare solo alle nostre, e a vincerle” aggiunge il portoghese, “Avevo detto ai ragazzi che l’ultimo successo sarebbe stato inutile senza vincere questa. E’ una vittoria che ci da fiducia per mantenere il quinto posto“. Promosso definitivamente il 3-4-2-1, “La squadra adesso è più aggressiva, in difesa siamo più sicuri. Dobbiamo crescere tanto, ma le vittorie ci danno fiducia. Non possiamo cambiare il passato, non dobbiamo pensare al passato ma al futuro. Nella prima parte di stagione la squadra ha fatto cose buone, quindi può farle. Abbiamo mostrato ambizione e qualità di gioco, abbiamo meritato di vincere”.