Fonseca sorride coi “vecchietti”. “C’è equilibrio”

La Repubblica (F. Ferrazza) – La Roma deludente vista in Europa League, lascia il palcoscenico a una squadra che con le prime scelte fa vedere tutta un’altra storia, riuscendo a battere la Fiorentina per 2 a 0 all’Olimpico. Sul campo Fonseca si affida al tridente delle meraviglie, con Dzeko, Mkhitaryan e Pedro a giganteggiare in mezzo a comuni mortali che si affidano al loro superiore linguaggio calcistico. In classifica la Roma aggancia Napoli e Inter, portandosi ad un punto dal terzo posto. Punto che sul campo la Roma avrebbe in teoria conquistato, ma che si è vista togliere per il pasticcio-Diawara a Verona. Fonseca a fine partita: “Sono molto soddisfatto della prestazione abbiamo fatto una grande partita contro una bellissima squadra, abbiamo creato molto. La squadra ha dimostrato grande sicurezza difensiva, anche grazie a Smalling che è un giocatore molto importante per noi, all’interno di un reparto giovane, lui ha una leadership e una serenità diversa. Noi da scudetto? Juventus e Inter sono le squadre favorite per vincerlo, noi manteniamo l’equilibrio. Vogliamo tornare in Champions, facendo quindi meglio della scorsa stagione”. Questo, invece, il commento di Spinazzola: “Abbiamo fatto un grande risultato contro una squadra che ha qualità soprattutto a centrocampo e in attacco, stiamo bene e cerchiamo di andare avanti così anche se ogni giorno dobbiamo lavorare per migliorarci. Potevamo fare quattro-cinque gol, dobbiamo crescere sotto porta ma difensivamente abbiamo retto bene”.