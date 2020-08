Fonseca: “Sono deluso e abbiamo meritato di perdere. Sono stati superiori a noi”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è stato intervistato durante il post partita di Siviglia-Roma. Queste le sue parole:

FONSECA A SKY SPORT

I giocatori sono tutti delusi. Lei pensa di aver sbagliato qualcosa nella preparazione di questa partita?

Anche io sono deluso. Ma devo dire che abbiamo meritato di perdere perché il Siviglia in questo momento è una squadra migliore di noi. Hanno giocato meglio. Dobbiamo accettare la superiorità del Siviglia, abbiamo fatto di tutto ma è difficile giocare contro una squadra che ha fatto meglio di noi. In questo momento è facile trovare spiegazioni, ma il principale responsabile sono io senza scuse. Ma dobbiamo guardare la realtà. La realtà è che il Siviglia ha fatto molto meglio di noi.

Rifarebbe le stesse scelte?

Le stesse. La squadra ha vinto quasi tutte le partite nell’ultimo periodo. Stavamo giocando bene con questo sistema, non c’erano ragioni per cambiare. Se avessi cambiato il sistema di gioco non sarebbe stata una scelta equilibrata. Il Siviglia ha fatto meglio di noi. E’ difficile da accettare, ma dobbiamo accettare la realtà senza scuse. Abbiamo perso e abbiamo perso contro una squadra che ha giocato molto meglio di noi.

FONSECA A ROMA TV

Come può spiegare questa partita?

E’ facile, il Siviglia ha giocato meglio della Roma. In questo momento è una squadra migliore, dobbiamo accettare la realtà. E’ difficile ma senza scuse, io sono il responsabile principale. Come ho detto il Siviglia è stato migliore di noi.

Secondo lei è stato un problema psicologico, tattico, di testa, come se lo spiega?

Il problema è che il Siviglia in questo momento è migliore della Roma. Perché trovare spiegazioni senza senso? Questa è la realtà, il Siviglia è stato meglio. Noi non abbiamo trovato la miglior forma nel primo tempo, loro hanno avuto merito.

Un bilancio della stagione?

Questo non è il momento giusto per farlo, con calma io farò il bilancio di questa stagione, ma posso dire che è una stagione positiva.

Cosa si sente di dire ai tifosi, come li vuole salutare?

Noi abbiamo avuto grandi aspettative per questa partita, ma dobbiamo essere onesti e dire che il Siviglia ha meritato. Adesso dobbiamo pensare alla prossima stagione, abbiamo qui un gruppo con un futuro. Senza traumi e depressioni, vivere in questo momento di forma equilibrata è importante, pensiamo alla prossima stagione.