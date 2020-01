Fonseca si affida ai soliti fedelissimi

Fonseca riparte dai fedelissimi. Dalla ripresa degli allenamenti dopo le vacanze natalizie non sono arrivate molte buone notizie dall’infermeria e quindi il tecnico portoghese sarà “costretto” a puntare sugli stessi uomini utilizzati nelle ultime partite del 2019. Contro il Torino infatti non ci saranno ancora Kluivert, Pastore, Santon e Cristante. Obbligata dunque la coppia di centrocampo con Veretout e Diawara, mentre in difesa l’unico dubbio è legato al terzino destro: Florenzi ha fatto progressi è si è guadagnato una maggior considerazione da parte di Fonseca, anche a causa della flessione di Spinazzola. In attacco il peso della manovra sarà tutto sulle spalle di Dzeko, sempre più vicino a quota 100 gol in giallorosso. Dietro di lui confermati Zaniolo e Pellegrini, con Perotti in vantaggio su Mkhitaryan per il ruolo di esterno sinistro. In porta ovviamente Pau Lopez, che ha risposto alla domande dei tifosi su Twitter: “Questi sei mesi sono stati molto positivi. Le mie prestazioni sono andate in aumento. La Roma è un club storico, è stato un passo avanti nella mia carriera. È sempre bello allenarsi con i tifosi“. Lo scrive Il Tempo.