Fonseca: “Roma fantastica, è la mia vittoria più bella”

E’ stato un trionfo giallorosso. La Roma vince 4-1 a Firenze blindando il quarto posto. Le firme di Dzeko, Kolarov, Pellegrini e Zaniolo che regalo i 3 punti alla squadra, che sale a quota 35. Protagonista assoluto è stato Lorenzo Pellegrini, “Sono molto contento per la mia prima rete, la cercavo da tanto, mi serviva. Ci divertiamo tanto, è vero. Vogliamo dominare, ci lavoriamo, la Fiorentina ci ha messo in difficoltà dopo aver segnato il primo gol, poi siamo stati bravi e fortunati. Che segnale diamo al campionato? Che ci siamo, che abbiamo voglia di divertirci“. Fonseca è molto soddisfatto: “Una vittoria molto importante, bellissima, forse la mia più bella qui. L’avevano preparata bene, ma noi siamo stati bravi. Abbiamo fatto una buona prima parte di stagione, vogliamo sempre vincere ma dobbiamo essere equilibrati. Il mercato di gennaio? Non è facile migliorare questa squadra“. Lo scrive il Corriere Della Sera.