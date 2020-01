Fonseca: “Roma così non va, servono due acquisti”

L’incostanza e la superficialità della Roma, viste ieri, preoccupano Fonseca. La rosa della Roma, senza Dzeko e Zaniolo, non vale l’alta classifica. Il mister lo sa e ha fatto una specie di appello alla società: “Sono molto preoccupato e spero che nel mercato possano arrivare due rinforzi“. Il Derby è vicino e, causa infortuni, i giallorossi non possono arrivarci con una squadra competitiva al 100%, ed il portoghese ne è consapevole: “Contro la Lazio sarà una partita diversa. L’avversario è diverso. Purtroppo non abbiamo alternative per costruire una formazione competitiva, con tanti infortunati”. Lo riporta Il Corriere dello Sport.