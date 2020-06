Fonseca, caccia al quarto posto che salva la Roma

Il Messaggero (S. Carina) – Friedkin, il bilancio, Pallotta, Petrachi, i conti in rosso, Pedro, i dissidi interni, il mercato. Tutto confermato e ampiamente documentato. E la Roma? Mercoledì la squadra di Fonseca tornerà a giocare, ospitando la Sampdoria, dando così via alla rincorsa al quarto posto. Se l’Atalanta dovesse vincere il recupero con il Sassuolo, Fonseca non dovrebbe recuperare solo 7 punti di svantaggio, in virtù dello scontro diretto, ma anche e soprattutto tenere unito un gruppo pieno di dubbi. Sono tanti i calciatori con le valigie in mano. Il tecnico ha comunque le idee chiare e almeno per adesso andrà avanti senza alcuno stravolgimento tattico e con esperienza. Quindi punterà sul classico 4-2-3-1 e un gruppo di titolari consolidato, con l’unico dubbio relativo al titolare a destra nel tridente offensivo, con il ballottaggio tra Perez e Under, aspettando il rientro di Zaniolo.