Fonseca, passato da cancellare

Il Messaggero (U.Trani) – A fine pomeriggio la Roma si lancerà nell’Europa League competizione, che soltanto due mesi e mezzo fa, ha complicato l’avventura di Fonseca. La scoppola contro il Siviglia rimane il punto più basso toccato dal portoghese, la peggiore delle sue 53 partite in giallorosso. Il tutto avvenne a poche ora dal passaggio di testimone da Pallotta a Friedkin e il tecnico non si presentà alla grande. Alla vigilia del match ha dato ancora una forza al suo rapporto i texani: “Lavoriamo insieme per rendere ogni giorno più forte la Roma. Ho totale fiducia nella società“. Per non farsi mancare niente Fonseca fu eliminato 4 anni fa proprio dallo Young Boys dai preliminari della Champions League. Lo scontro per la Roma, invece, sarà inedito col club di Berna che sa come comportarsi contro le italiane: 3 vittorie su 3 in casa. Per quanto riguarda la formazione sulla destra uno tra Peres e Karsdorp e in attacco ballottaggio tra Pedro e Mkhitaryan.