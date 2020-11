Fonseca: “Non sono sopreso dal rendimento di Pedro. Mi preoccupa la situazione nella nazionali. Speriamo che non succeda niente”

Pagine Romaniste – Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cluj. Queste le sue parole:

Su Pedro… Impatto così decisivo ha impressionato. Si aspettava questo impatto? Domani gli chiederà uno sforzo per giocare?

Mi aspettavo quello che Pedro sta facendo. Sapevo che poteva essere un giocatore molto importante per la squadra, non sono sorpreso. Anche con la sua professionalità, unico. Domani? Vedremo domani. E’ vero che ha giocato quasi tutte le partite, ma dobbiamo fare questa gestione tra Pedro e Miki. Penso che potrà giocare domani. Vedremo se dall’inizio.

Non crede che Federazioni e UEFA dovessero organizzarsi diversamente per la Nations League? E’ preoccupato?

Si, sono preoccupato. Perchè qui a Roma siamo molto rigorosi. Facciamo test tutti i giorni. So che la nazionale fa lo stesso, ma è normale che sono preoccupato. Vengono giocatori da diversi paesi ed è una situazione che mi preoccupa. Speriamo che non succeda niente.

Il rendimento di Mayoral crescerebbe se giocasse nella squadra di campionato?

E’ importante far giocare tutti i giocatori come nel suo caso. E’ una scelta mia per ogni partita la squadra che gioca. La cosa più importante è farlo giocare, ha bisogno di giocare ed adattarsi nella nostra squadra e nel nostro campionato.

Quando potrà tornare in campo Pastore? Diawara e Calafiori?

So che Pastore ritornerà la prossima settimana e vedremo come sta, che lavoro dovrà fare. Penso che la cosa più importante è che ritorni. Gli altri due li aspettiamo presto.

Finora si è visto una Roma diversa in Europa, continuerà a cambiare tanti titolari anche domani?

Per me quello che è importante è scegliere i migliori giocatori per ogni partita. La prossima partita scelgo i migliori. Ovviamente stando attento alla condizione dei giocatori.

Un giudizio sul momento di Fazio e Jesus?

Si stanno allenando bene, sono disponibili . Vediamo domani se giocheranno o no.

Occasione giusta per vedere insieme Mayoral e Dzeko?

Vedremo domani.

Smalling è pronto a giocare 3 partite in una settimana o ha bisogno di riposo?

Non giocherà dall’inizio domani. E’ molto fare tre partite in questo momento. Non possiamo dimenticare che non ha fatto il lavoro iniziale con la squadra. Meglio non farlo giocare dall’inizio.

Domani scontro al vertice. E’ il Cluj la squadra più temibile?

E’ molto forte e ha un modo di giocare specifico e fanno bene. Sono aggressivi sul secondo pallone e non possiamo dimenticare che è stata nel gruppo della Lazio che è uscita e il Cluj no. Poi ha giocato col Siviglia che ha vinto la Coppa. Non ha perso, ha pareggiato. Non perde da 15 partite e penso che è fortissima in questo modoo di giocare.