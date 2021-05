Fonseca: “Non sarò l’allenatore nella prossima stagione, non è giusto che io parli di cosa ci vorrebbe l’anno prossimo. Darboe titolare” – VIDEO

Pagine Romaniste – Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Crotone. Queste le sue parole:

Corretto dire che ci vogliono almeno 3-4 titolari per fare una reale corsa Champions?

Non sarò l’allenatore nella prossima stagione. Non è giusto che io faccia questa valutazione.

Gli infortuni…

In questa stagione non abbiamo avuto problemi fino a marzo. Abbiamo avuto solo Zaniolo e Smalling che non sono cose muscolari. A marzo con tante partite, giocando tre partite con gli stessi giocatori è successo tutto questo. Poi sono aumentati. Come detto in passato, questo è successo anche nelle altre squadre in Europa che hanno giocato tanto. Il Bayern ha giocato col PSG senza tanti titolari.

Darboe titolare domani?

Si.

Qual è il prossimo giovane su cui la Roma può scommettere?

Hanno giocato anche Tripi, Milanese. La Primavera ha un gruppo di giocatori che lavorano bene, che hanno lavorato con noi. Possono arrivare in prima squadra. Non è giusto dire un nome specifico.

Nelle prossime partite un centrocampista in più?

Si, è una possibilità. Vediamo di partita in partita e quanti giocatori abbiamo.

La società ha chiesto di arrivare settimi?

Non hanno bisogno di chiedere niente.

Qual è lo stimolo più grande in queste partite?

Chi gioca per la Roma deve giocare sempre per vincere.

Quale campionato la stuzzica per il futuro?

Il mio futuro è nelle prossime quattro partite.

Quanto sono cresciuti Darboe e Zalewski da quando lavorano con la prima squadra?

E’ importante. Ma bisogna dire che c’è una connessione con la Primavera che permette a questi giocatori di essere pronti. Tutti hanno fatto un grande lavoro. E’ merito non solo nostro ma anche di chi lavora nella Primavera.

Quali giocatori recupera?

Nessuno. Mi aspetto che con l’Inter possiamo recuperarne 2-3.