Fonseca non molla. Ha chiarito con Dzeko

Corriere dello Sport (R.Maida) – A due giorni da Roma-Juventus, Paulo Fonseca non ha ancora ricevuto i rinforzi che anelava. Soprattutto Smalling, che era dichiaratamente il suo obiettivo e che ora è in orbita Inter. Ha riacquistato Dzeko, al quale ha parlato in questi giorni con l’obiettivo di superare le frizioni del passato confermandogli la fiducia come capitano. Ma bisogna capire quale Dzeko sarà. Per domenica Fonseca ha almeno un difensore in più e medita di lanciare il giovane Kumbulla. Ma non è stata la settimana felice per l’allenatore. Che ha percepito un’aria strana attorno al suo destino. È consapevole che il suo futuro dipenda dai risultati nel breve periodo. Il pasticcio Diawara ha accelerato il processo di cambiamento che la proprietà sta varando, sia nella compagine dirigenziale che nello staff tecnico. Le voci e le indiscrezioni su Allegri, ma anche l’incontro londinese con Rangnick, dimostrano che la Roma si sta già immaginando senza Fonseca. Nelle ultime ore Fonseca è stato spesso visto in compagnia dei suoi collaboratori. Nella sua mente sta prendendo forma una Roma coraggiosa per affrontare la Juve, con la conferma della difesa a tre e il possibile inserimento di Pellegrini tra i mediani. Nei prossimi giorni intanto la Roma acquisterà il secondo difensore centrale. Le speranze di Fonseca di riportare Smalling a Trigoria non sono svanite. Ma nel frattempo si pensa ad altre opzioni: la più interessante riguarda Marcao, brasiliano classe ’96 che si è messo in luce col Galatasaray. Nelle ultime ore a Fonseca sono stati offerti anche l’ex Rudiger e il francese Todibo, rientrato al Barcellona dal prestito.