Fonseca niente scuse: “Senza coraggio. Non abbiamo fatto niente per vincere”

La Gazzetta Dello Sport (A.Pugliese) – Troppo brutta per essere vera. Alla fine Fonseca non si capacita di come possa essere successo. Non gli è piaciuto nulla di ciò che ha visto a Napoli, ad iniziare dall’atteggiamento. “Abbiamo avuto poco coraggio, quello che invece serviva per affrontare una squadra forte come il Napoli. Loro hanno meritato la vittoria, ma noi non abbiamo fatto niente per portare a casa il risultato. Non eravamo i migliori del mondo prima e non siamo i peggiori ora. Dobbiamo capire cosa non è andato. Non è vero che contro le grandi non vinciamo, perché in passato è successo. La verità è che siamo mancati di aggressività, non abbiamo chiuso lo spazio tra le linee, senza essere corti. Li facevamo entrare troppo facilmente. Sul corridoio destro non uscivamo quando dovevamo attaccarli“. Male, infine, anche Dzeko. Dice il bosniaco: “E’ stata una serata storta, dobbiamo svegliarci subito e imparare da questa sconfitta: il campionato è lungo, ci sono ancora tante sfide da vincere”.