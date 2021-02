Fonseca, l’Europa è di casa

Il Messaggero (U.Trani) – “E’ stato il destino“. L’emozione di Fonseca dopo il sorteggi di Nyon: agli ottavi c’è lo Shakhtar, ultimo suo club prima di venire nella Capitale. A Donetsk si è fermato per 3 stagioni, conquistando 7 trofei. La nuova sfida da ex, subito dopo quella con il Braga. La Roma ha eliminato l’ex squadra di Paulo, con lui in panchina, agli ottavi di Champions nel 2018, con il gol di Dzeko all’Olimpico dopo il ko dell’andata (2-1).

Leggi anche: Addio allo stadio a Tor di Valle

Le due squadre non si sono mai affrontate in Europa League. In Champions due successi giallorossi e 4 degli avversari, senza nessun pareggio. Sarà il duello tra tecnici portoghesi: Fonseca si ritroverà davanti il suo successore Castro. “Sono una grande squadra, fortissima -ha dichiarato il tecnico giallorosso-. In Champions vinto due volte contro il Real e pareggiato con l’Inter“.