Fonseca: “La Curva Sud ci manca molto, ma sentiamo sempre il sostegno dei tifosi” – VIDEO

Lo sponsor IQONIQ ha consentito ai tifosi di fare una domanda a Paulo Fonseca al termine della consueta conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Roma. Ecco le parole del portoghese:

Manca molto, non è lo stesso giocare con l’appoggio della Curva e senza. Ma anche senza la presenza, sentiamo sempre l’appoggio e il sostegno. Anche nell’ultima partita che abbiamo fatto, loro erano qui a dare questo appoggio che per noi è importante. Ci manca molto, ma sentiamo sempre il sostegno e l’appoggio della Curva Sud.

