Fonseca: “Insieme per sognare”

Un’entità unica. La Roma e i suoi tifosi ripartono insieme in un clima di entusiasmo ritrovato dopo una stagione che sta facendo dimenticare la disastrosa annata precedente. Il principale simbolo della rinascita del club giallorosso è Paulo Fonseca, che ieri, microfono alla mano, ha parlato da leader assoluto davanti ai tifosi del Tre Fontane, conquistandosi gli applausi e i cori dei sostenitori presenti: “Siamo molto contenti di fare gli auguri in questo momento e in questo stadio. Vi ringrazio di cuore per il vostro calore e supporto. Siete sempre fantastici, con la squadra e con il club. Ci date coraggio e forza, speriamo che siate orgogliosi di noi come noi siamo orgogliosi di voi. Tutti insieme siamo più forti, tutti insieme possiamo vincere“. Lo scrive Il Tempo.