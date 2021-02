Fonseca in ascesa: ora la prova Europa

Corriere dello Sport (R. Maida) – La Roma si affaccia con fiducia e ottimismo alla seconda fase di Europa League, come comincia domani sera in Portogallo. Paulo Fonseca, che con il Braga ha vinto una coppa nazionale, è consapevole che la vetrina europea rappresenti un banco di prova importante per le ambizioni personali e la crescita del club.

Fonseca ha saputo dare un’identità e un passo non banali alla squadra nel suo anno e mezzo da allenatore. La Roma di campionato ha raccolto 4 punti in più rispetto alla stagione passata e soltanto con Rudi Garcia si era ritrovata alla ventiduesima giornata a distanze simili dalla vetta (-7 dall’Inter oggi).

Sono credenziali decisamente interessanti, che però in una fase di transizione tra una gestione e l’altra non bastano a Fonseca per garantirsi il futuro a Trigoria. Posto che il contratto dell’allenatore, in scadenza, venga rinnovato automaticamente in caso di qualificazione alla Champions League, forse è stata sottovalutata un’ipotesi: non è soltanto la Roma a dover decidere se Fonseca rimarrà al suo posto nella prossima stagione; conterà anche la volontà del tecnico, per niente contento di certe dinamiche, più interne che esterne. Se Fonseca ricevesse un’altra proposta intrigante, potrebbe anche prenderla in considerazione. A maggior ragione la vetrina internazionale costituisce un ottimo “promo” per le sue ambizioni che coincidono in toto con quelle della società.