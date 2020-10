Fonseca, il bilancio da scudo

Il Messaggero (U. Trani) – La lente d’ingrandimento su Paulo Fonseca non si è mai allontanata e la prova di Udine, anche se ha portato i primi tre punti della stagione, non ha convinto fino in fondo la proprietà romanista. La Roma però, al momento, non vuole pagare due tecnici contemporaneamente e per questo l’avvicendamento in panchina non è stato preso in considerazione. I Friedkin si guardano intorno e di colloqui ne hanno già fatti: Rangnick e Allegri su tutti. Cominciano a muoversi autonomamente i nuovi proprietari della Roma. La dichiarazione post-Udinese di Fonseca su Smalling non è andata giù: la Roma fatica a convincere lo United, che si è lamentato con Fienga per le telefonate del portoghese al giocatore. La società comunque proverà ad accontentarlo, facendo uno sforzo maggiore per riportare il centrale nella Capitale.