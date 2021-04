Fonseca: “I soldi non comandano”. Con la Dea c’è Dzeko

La Repubblica (F.Ferrazza) – Anche Fonseca si schiera in maniera dura contro la Superlega: “Sono totalmente contro questo progetto. E sono molto orgoglioso di far parte del mondo del calcio perché ha dimostrato una cosa: chi comanda non sono i soldi, ma i tifosi, i giocatori e gli allenatori“. Questa sera la partita contro l’Atalanta che è diventata veramente un tabù. Accantonata, di fatto, la possibilità di andare in Champions tramite il campionato, la testa della squadra è un cavallo di battaglia stagionale negativo: “Ma per noi il campionato non è chiuso. Prima dello United abbiamo Atalanta e Cagliari“. Partite complicatissime nell’arco di 4 giorni con Smalling ancora out e Pedro fresco di infortunio.