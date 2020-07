Fonseca: “I ragazzi hanno risposto bene al momento. Sono soddisfatto della vittoria. Tenere questo atteggiamento anche per la prossima”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è stato intervistato durante il post partita di Roma-Parma 2-1. Queste le sue parole:

FONSECA A DAZN

Era importante un successo dopo le tre sconfitte consecutive?

Era importante vincere, ma anche farlo bene. Lo abbiamo fatto, facendo una buona partita. I ragazzi hanno risposto bene al momento. Sono soddisfatto della vittoria, ma non lo sono sul risultato. Potevamo fare tre o quattro gol facili e non dovevamo soffrire come abbiamo fatto.

Il passaggio alla difesa a tre l’ha convinta? Avete tirato spesso da fuori…

Abbiamo creato occasioni, abbiamo giocato bene difensivamente e non abbiamo lasciato al Parma grandi occasioni. La reazione della squadra è stata buona.

Come giudica le prestazioni di Veretout e Diawara?

Jordan ha avuto più libertà di attaccare, è in un gran momento. Anche Amadou ha fatto una buona partita vicino ai difensori. Il Parma gioca in maniera diretta ed era importante recuperare le seconde palle e Diawara l’ha fatto bene.

Parla di ambizione. La vede?

Oggi tutti hanno dimostrato ambizione di vincere. E’ solamente una partita, è importante tenere questo atteggiamento anche per la prossima, altrimenti questa non conta se non vinciamo la prossima.

Che cambi immagina per la prossima?

Non cambierò molto, la squadra ha giocato bene. Abbiamo due calciatori che non potranno giocare e li dovrò cambiare.

FONSECA A ROMA TV

Il rigore ha stravolto i piani. Ma può essere una nota di merito?

Sì, penso che abbiamo fatto una buona partita. Anche dopo aver preso il primo gol la squadra ha dimostrato qualità e ambizione per vincere questa partita. Sono soddisfatto della vittoria e dell’atteggiamento dei ragazzi, ma non sono soddisfatto del risultato. Quando abbiamo tante occasioni facili dobbiamo fare gol, non possiamo sbagliare con le occasioni che abbiamo avuto. Se facevamo il terzo gol finiva la partita. E’ vero che il Parma non ha creato situazioni difficili per noi, ma magari poteva accadere. Per questo non sono soddisfatto del risultato.