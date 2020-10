Fonseca: “Ho fiducia in tutti, farò dei cambi. Carles Perez e Smalling titolari” – VIDEO

Dopo aver parlato nella conferenza stampa, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca si è concesso un ulteriore intervista ai cronisti alla vigilia del match europeo contro il CSKA Sofia, in programma domani alle ore 21 all’Olimpico. Queste le sue parole rilasciate:

FONSECA A SKY SPORT

Vedremo 7-8 giocatori diversi rispetto alla trasferta di Milano?

Sì, è importante gestire in questo momento. Abbiamo problemi con Diawara, Calafiori e in questo momento con Santon. È importante far riposare chi ha giocato col Milan, non tutti ma faremo dei cambi.

Carles Perez e Smalling saranno titolari?

Sì, giocheranno domani.

Carattere, qualità offensiva e fase difensiva da migliorare sono elementi determinanti?

Sì, è vero che abbiamo fatto una bellissima partita con coraggio. Giocare contro la prima in classifica, contro una squadra come il Milan e avere questo coraggio di giocare è importante, ma è importante anche migliorare difensivamente. In generale la squadra non ha fatto male difensivamente, ma ci sono situazioni da migliorare. Dobbiamo essere una squadra più concentrata, è troppo importante mantenere la porta sicura. Stiamo lavorando per essere più efficaci in queste situazioni.

FONSECA A ROMA TV

Sulla formazione

Dobbiamo cambiare, è importante far riposare i giocatori che hanno giocato di più e far giocare quelli che hanno giocato meno. Io ho fiducia in tutti i giocatori. Per me è importante vedere questi giocatori che non hanno giocato tanto. Borja giocherà dall’inizio. Smalling è un giocatore importante per la nostra squadra, farlo tornare è importante. Non so se giocherà tutto il match ma giocherà dall’inizio. Deve tornare alla miglior condizione fisica.

Sul CSKA

È una squadra che ha sconfitto il Basilea, una squadra forte, non ha fatto bene nelle ultime partite ma è forte. Ha attaccanti forti, che sono bravi sulla profondità e nell’1 contro 1. Hanno cambiato allenatore e non so cosa può succedere perché non conosco questo allenatore, ma siamo pronti per ogni situazione.

🗨️ “Smalling è importante per la nostra squadra. Non so se giocherà tutta la partita ma partirà dall’inizio, deve ritrovare la miglior condizione fisica” Fonseca alla vigilia di #RomaCSKA pic.twitter.com/dsw8PZYtMw — AS Roma (@OfficialASRoma) October 28, 2020