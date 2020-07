Fonseca: “Giochiamo più sicuri”

Il Tempo (F. Biafora) – Dopo una ripresa di campionato non proprio felice, la Roma di Paulo Fonseca sembra esser riuscita a scrollarsi di dosso le tre sconfitte consecutive e, dopo il successo casalingo contro il Parma, passa a Brescia per 3 reti a 0. Al termine della gara il tecnico portoghese si è mostrato soddisfatto per i progressi mostrati dai suoi, chiedendo però di migliorare alcuni aspetti. Di seguito, alcune delle sue dichiarazioni: “Abbiamo dimostrato ambizione e qualità di gioco, abbiamo meritato di vincere. I successi danno fiducia e il fatto di non cambiare molto è importante in questo momento. La squadra sta meglio sotto tanti aspetti. Siamo più aggressivi e più sicuri in fase difensiva. In queste due partite abbiamo creato tante occasioni, dobbiamo fare più gol, essere più concreti nel finalizzare l’azione. In certe occasioni dobbiamo gestire la partita e possiamo fare meglio”.