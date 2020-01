Fonseca, è una notte da orgoglio romanista

Per Fonseca è il primo Roma-Juventus, una partita speciale. Queste le parole del portoghese ieri in conferenza stampa: “Per me il problema non è contro queste squadre, sono più preoccupato quando giochiamo contro il Genoa o contro il Torino, rispetto a quando giochiamo con Juventus, Inter o Napoli. Per me è una questione di mentalità, di ambizione. Ne ho parlato coi calciatori: in questo tipo di partita, come quella che abbiamo giocato contro il Torino, io penso che non è stata una questione di atteggiamento, ma dobbiamo volere di più“. Lo riporta Il Messaggero.