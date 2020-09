Fonseca e quel no all’offerta cinese. Allegri ride: “Roma? Vediamo”

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – E’ bastata una battuta a mezza bocca per alimentare un dibattito social sul possibile arrivo di Massimiliano Allegri alla Roma. Sono gli effetti di un pareggio un po’ deludente che ha aperto il secondo campionato di Fonseca. Tanti tifosi sarebbero contenti dell’ingaggio del tecnico ex Juventus, garanzia di un programma ambizioso, ma in questo momento non ci sono i presupposti per una sterzata del genere. Fonseca ha solo pareggiato una gara 0-0 e Allegri aspetta di capire se si libererà una panchina tra le grandi d’Europa prima di accettare proposte da club che non parteciperanno alla Champions League. L’esordio a Verona è stato inferiore alle attese, a lasciare perplessi i dirigenti è stato il ritardo nelle sostituzioni: oggi Fienga si confronterà con Fonseca, che ha rifiutato un contratto triennale da 5.5 milioni a stagione proposto da un club cinese.