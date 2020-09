Fonseca continua il suo silenzio e chiama Zaniolo

Corriere dello Sport (R. Maida) – Per ascoltare la voce di Paulo Fonseca è stato necessario assistere alla gara tra il Frosinone e la Roma al Benito Stirpe: il portoghese si è sgolato tutta la partita per dare indicazioni ai suoi. Aspettando ancora alcuni titolari (Dzeko, Smalling e Spinazzola in primis) la Roma sembra intanto aver trovato un suo equilibrio. Fonseca però il pubblico ancora non parla e il silenzio dura da oltre un mese, dalla conferenza stampa post Siviglia. La scelta del silenzio è stata condivisa dalla società per evitare possibile polemiche all’interno di un mercato particolarmente difficile. Intanto però Fonseca ha chiamato Zaniolo per fargli capire che senza di lui sarà molto più difficile fare il suo lavoro.