Fonseca conferma la sua lacuna. Rometta con le big e cambi inutili

Tuttosport (S. Carina) – La batosta di venerdì conferma un trend disastroso per Fonseca: la sua Roma è grande con le medio-piccole (9 vittorie su 10 gare aspettando lo Spezia) ma non vince mai con le squadre che lottano per l’Europa League o addirittura per lo scudetto. Contro queste ultime il portoghese ha ottenuto 3 punti su 18 disponibili subendo 18 reti in sei partite. Se consideriamo nel computo anche Verona e Sassuolo, il computo diventa 5 punti totalizzati su 24 disponibili.

E la classifica odierna non inganni: la Roma è terza ma il Napoli, la Juventus e l’Atalanta hanno due partite in meno, quindi è potenzialmente sesta. Un’altra prerogativa dei giallorossi è la batosta: quando si perde si crolla. E’ successo venerdì, è successo a Bergamo, è successo a Napoli.