Fonseca: “Con Florenzi non ho mai avuto un problema, gli auguro col cuore di essere felice. Cetin e Kalinic restano qui”

Pagine Romaniste (da Trigoria D.Moresco) – Paulo Fonseca, allenatore della Roma, questa pomeriggio ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani sera contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

Il club ha fatto diverse operazioni in entrata e in uscita. Cosa pensa di questo mercato di gennaio?

Come voi sapete abbiamo acquistato tre giocatori: Ibanez, Villar e Perez. Tre calciatori giovani e lo abbiamo fatto pensando al futuro della Roma. Florenzi è andato a Valencia per un prestito di quattro mesi. Io ho sempre detto che il mercato di gennaio non mi piace, non è facile trovare giocatori. Ho sempre detto che o troviamo giocatori pronti ed esperti per entrare direttamente in squadra o abbiamo una prospettiva futura. Questi tre lo sono in prospettiva futura. Io so che oggi ci saranno molte domande su Florenzi. Noi abbiamo avuto una conversazione serena e diretta, molto frontale. Lo stesso Florenzi è un grandissimo professionista, è stato sempre qui con un grande atteggiamento da capitano. Abbiamo parlato, lui vuole giocare di più, ma è una cosa che io non posso promettere a nessun giocatore. Ha avuto la possibilità di andare al Valencia e è andato per volontà propria. La situazione è molto semplice.

La Roma viene da una prestazione molto positiva contro la Lazio. Si troverà di fronte una squadra, Il Sassuolo, che è abituata a giocare a viso aperto anche contro le big, è un vantaggio per la Roma?

Il Sassuolo è la squadra che mi piace di più. Mi piace il coraggio di questa squadra. Ha qualità offensiva, è una squadra che, se lasciata giocare, è difficile per noi. Spero in una partita aperta, perché sono due squadre che vogliono giocare, che vogliono attaccare. E’ una partita difficile per noi, perché il Sassuolo ha molte qualità offensive.

Il derby ha ribadito una mancanza della Roma, ovvero la mancanza di cattiveria in area da rigore. Per la qualificazione in Champions, chi farà gol nel girone di ritorno?

Speriamo tutti. La squadra crea sempre molte occasioni. Devo essere onesto: questa capacità di scegliere l’ultimo passaggio ce l’hanno i giocatori più esperti. Abbiamo Under e Kluivert che sono giocatori giovani, con il tempo miglioreranno la capacità di decisione. Devo dire che la squadra crea, la squadra ha sempre molte occasioni per fare gol. Lavoriamo sempre molto su questa questione perché la squadra va migliorata con il lavoro.

La Roma voleva cedere a titolo definitivo Florenzi. Avete deciso che Florenzi non è un giocatore strategico per il futuro della Roma oppure, se dovesse fare sei mesi buoni, nel futuro potrebbe tornare a essere un giocatore fondamentale per la Roma?

E’ solamente la voglia di Florenzi di giocare di più perché sappiamo che a fine stagione c’è l’Europeo. Il calciatore ha parlato con me e con la società riguardo questa possibilità. Penso che è stata una buona soluzione per Florenzi, senza pensare al futuro. Il prestito è di quattro mesi, dopo vedremo qual’è il suo rendimento anche in Nazionale e dopo vediamo. Non abbiamo pensato molto alla prossima stagione.

Quale giocatore tra i nuovi acquisti è più pronto? Qualcuno può entrare in campo contro il Sassuolo magari a partita in corso?

Sono tutti e tre convocati, non giocheranno dall’inizio, ma può succedere che possono giocare durante la partita. Non si sono allenati molto con la squadra, ma abbiamo parlato con loro e potremmo avere questa necessità di farli giocare.

Si può fare qualcosa come vice Dzeko? Kalinic resterà?

Sì. Non è facile trovare un attaccante in questo momento, far arrivare un altro attaccante in questo momento non è facile. Un attaccante di qualità ha bisogno di tempo per adattarsi al nostro modo di giocare. Se cambiamo è per uno pronto per giocare e non è facile trovarlo in questo momento.

Ha parlato con Pau Lopez? Era rammaricato per l’errore?

Non ci ho parlato. E’ stata una questione tecnica, ne ha parlato con lui Savorani. Non ho bisogno di parlare con Pau. E’ un gran portiere, non devo fargli sentire la mia fiducia, lui sa che io credo in lui. E’ una situazione per la quale non ho bisogno di parlarne con lui.

Crede che i giocatori più amati dai tifosi debbano essere trattenuti a tutti i costi?

La passione dei tifosi è con la Roma soprattutto. Se un giocatore ha un passato di orgoglio per i tifosi è normale che facciano come Rizzitelli. Che posso dire? Ai tifosi piacciono i giocatori di Roma e che sono cresciuti qui. E’ normale, io lo capisco. Se loro sono più tristi perché Florenzi è andato via, lo capisco ed è una cosa positiva. Sono sicuro però che gli altri giocatori in squadra abbiano lo stesso sentimento di Florenzi e degli altri giocatori del passato.

Cetin va via?

No.

Lei si sente sicuro con questi terzini?

Sì. Mi sento sicuro. Santon è in un buon momento, Peres sta migliorando tutti i giorni ed è molto forte offensivamente. Cetin non è un terzino ma può giocarci. Abbiamo bisogno di difendere meglio. Spinazzola può giocare a destra o a sinistra. Abbiamo quattro soluzioni in questo momento.

Le altre squadre devono adattarsi alla Roma?

Possono succedere entrambe le cose. Abbiamo bisogno di vedere come l’altra squadra gioca e avere la necessità di adattarsi per non far giocare l’altra squadra, ma non dobbiamo cambiare i nostri principi di squadra, la nostra identità, e questo non deve cambiare.

E’ dispiaciuto di non aver trovato una soluzione con Florenzi?

Con Florenzi ho sempre avuto un buon rapporto, da capitano. E’ un gran professionista. Ho una grande ammirazione per il suo atteggiamento. Il calcio è così: oggi è Florenzi e domani sarà un altro. Io devo sempre pensare alla squadra. Io desidero solamente il meglio per Florenzi. Non è importante il rendimento, ma la mia relazione con lui. Con lui non ho mai avuto un problema, sempre un ottimo rapporto. Ieri ho desiderato col cuore che lui possa essere davvero molto felice.

Perez che caratteristiche ha?

Le sue caratteristiche vanno bene per il nostro modo di giocare. Può capire il gioco che facciamo, ha qualità ed è tatticamente intelligente. Non avremo alcun problema con lui.