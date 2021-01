Fonseca cerca una nuova Roma: “Spirito diverso”

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – L’ottavo di finale di Coppa Italia per la Roma è diventato più delicato di quello ch e si potesse pensare soltanto fino a pochi giorni fa. Tutta colpa della pesante sconfitta nel derby che ha minato diverse certezze fuori e dentro Trigoria. Lo Spezia spera di riavere per sabato Nzola che resterà a Roma per proseguire la sua preparazione. Fonseca vuole sfruttare il fattore Olimpico visto che si giocherà in casa le prossime tre partite tra campionato e Coppa. “Dopo la partita di venerdì siamo tutti molto delusi, soprattutto per i nostri tifosi che meritavano tutt’altra prestazione. Non possiamo cambiare quanto successo, ma possiamo ripartire pensando che quanto è successo non dovrà accadere nuovamente“, le parole del tecnico alla vigilia. Ieri i tifosi hanno esposto anche uno striscione fuori Trigoria. Per la formazione ci sarà il rientro di Kumbulla con al suo fianco Mancini (squalificato per sabato). Possibile lo spostamento di Cristante al centro della difesa per la costruzione di gioco, mentre a centrocampo Villar si gioca il posto con Diawara. In attacco Pedro tornerà titolare con Mayoral.