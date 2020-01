Fonseca carica i tifosi giallorossi: “Insieme si vince”

L’attesa per il definitivo passaggio di consegne da James Pallotta a Dan Friedkin, duemila persone al Tre Fontane per seguire il primo allenamento del nuovo anno a porte aperte, la carica di Paulo Fonseca, sempre più consapevole dell’importanza che ha per la Roma. Traspare questa consapevolezza dalle sue belle parole per i tifosi: “Ci date forza e coraggio, speriamo che siate orgogliosi di noi come lo siamo noi di voi. Tutti insieme siamo più forti e possiamo vincere“. Il tecnico più tardi ha parlato anche a Roma Tv: “I ragazzi sanno che per vincere dobbiamo lavorare: questo è un momento molto importante, dobbiamo pensare al Torino, poi alle altre gare, mantenendo l’equilibrio e lavorando per vincere. Dobbiamo migliorare e sognare, perché siamo sulla strada giusta“. Lo scrive la Repubblica.