Fonseca blinda Veretout. Smalling si riavvicina

Il Tempo (A. Austini) – Continuano i contatti della Roma con Juventus e Napoli. I bianconeri aspettano Dzeko, che ha dato il suo ok al trasferimento e per il quale c’è anche l’Inter, ma prima il club capitolino attende di raggiungere l’accordo definitivo per il suo sostituto: Arkadiusz Milik. L’intesa con De Laurentiis non è così semplice: i partenopei hanno chiesto di inserire Veretout, oltre a Under e Riccardi, nella trattativa, ma per Paulo Fonseca il centrocampista francese è incedibile e i dirigenti, a meno di una valutazione da 40 milioni di euro, sono intenzionati ad accontentare il tecnico. Nelle ultime ore, intanto, sono ripresi i contatti con il Manchester United per il ritorno di Chris Smalling: la Roma, che ha incassato il sì del giocatore, ha ricevuto segnali positivi dai Red Devils, disposti ad abbassare le proprie richieste rispetto ai 25 milioni iniziali. I prossimi giorni saranno decisivi.