Fonseca, ansia da gol: “Se non si segna…”

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La Roma è alla ricerca dei primi tre punti alla terza giornata di campionato, dopo una sconfitta (pareggio sul campo) all’esordio col Verona e un pareggio casalingo contro la Juventus. Ecco le parole di Fonseca ieri in conferenza: “Sorpreso dalle parole dell’agente di Diawara? Sì. Devo dire di si. Perché Diawara ha giocato sempre ed è uno di quelli che ha imparato di più l’ultima stagione. E’ un giocatore molto importante per la squadra e non ci sono problemi con lui. Se l’agente pensa che questa sia la forma giusta per impressionarmi, ha sbagliato. Devo dire che Diawara è stato molto importante per la squadra, lo è per me e sta lavorando molto bene. Pellegrini in fase difensiva esprime il meglio? Per me può giocare in diverse posizioni, adesso ha giocato in quella posizione e per me ha giocato molto bene. Ha fatto una bellissima partita contro la Juve. Contro le big non vinciamo? E’ vero, abbiamo fatto sempre belle partite e abbiamo fatto di più che creare solo situazioni per vincere. Non è facile trovare situazioni da gol chiare contro queste squadre. Manca fare gol”.