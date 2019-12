Florenzi vede il bis, la Roma è più vicina

Nella conferenza stampa di ieri Fonseca ha messo in discussione il principale rivale di Florenzi sulla fascia: “Spinazzola sta bene ma è solo un’opzione. Io devo pensare al bene della Roma“. Da grande comunicatore qual è, il portoghese sa quanti siano importanti queste parole, che inoltre lanciano anche un bel messaggio: qui non si fanno preferenze, gioca chi lo merita. Sul mercato però le squadre continuano a muoversi per il terzino ed oltre alla Fiorentina e alla Sampdoria si sono aggiunte altre due probabili acquirenti: Manchester United ed Everton. Intanto il suo agente, Lucci, sta aspettando di incontrare il ds Petrachi: l’incontro avverrà sicuramente dopo Natale, ma intanto ascolta con attenzione tutte le proposte. Lo rende noto il quotidiano Corriere dello Sport.