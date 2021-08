Florenzi, ultimi dettagli

Corriere dello Sport (A. Vitiello) – Ottimismo e fiducia in casa Milan per l’arrivo di Alessandro Florenzi. Il terzino della Roma è in uscita da diverse settimane dopo il ritorno dal prestito a Parigi, non fa più parte dei piani dei giallorossi e da quando è rientrato dall’esperienza all’Europeo si allena a parte in attesa di novità dal calciomercato.

Aggiornamenti che potrebbero arrivare presto perché il Milan e la Roma continuano nel dialogo alla ricerca di un’intesa definitiva sulla formula. Entrambe le società sono aperte a trovare una soluzione, con i giallorossi che preferirebbero la cessione a titolo definitivo o l’obbligo di riscatto, mentre Maldini e Massara sperano di acquistare Florenzi in prestito con diritto di riscatto. Milan e Roma potrebbero accordarsi a metà strada e trovare un’intesa con il prestito con il diritto che diventa obbligo a determinate condizioni, come il piazzamento in Champions o le presenze durante la stagione.

La volontà del giocatore è chiara ed è stata più volte ribadita a Paolo Maldini. Florenzi ha scelto il Milan, rifiutando il corteggiamento di società estere. La sua intenzione è di rimanere in Italia e provare ad aprire un nuovo capitolo. Il Milan da tempo sta lavorando sotto traccia a questa operazione e conta di chiuderla in tempi brevi.