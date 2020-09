Florenzi, Parigi val bene un Europeo

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – E alla fine sono tutti felici. Lo è la Roma, che non lo aveva più nei suoi progetti, lo è Alessandro Florenzi, che vola in uno dei più grandi club del mondo indossando la sua immancabile maglia numero 24. L’ex Crotone è un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. L’operazione è andata in porto con un prestito oneroso a un milione di euro con diritto di riscatto a 9 milioni. Nella capitale non avrebbe trovato spazio, magari a Parigi riuscirà a rilanciarsi in vista dell’Europeo imminente.