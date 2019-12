Florenzi ha riscritto la storia

Sotto l’albero di Natale in casa Florenzi ci sarà una maglia giallorossa. Nuova di zecca, dai colori sgargianti, a rappresentare l’orgoglio e il senso di appartenenza, che non gli sono mai mancati. Dopo tre partite consecutive da titolare, Alessandro si è ripreso la Roma. Non ha ancora parlato con Fonseca, ma riflette sul suo futuro. E l’esonero di Montella lo allontana dalla Fiorentina. Rimangono le opzioni inglesi, il Manchester United ma soprattutto l’Everton di Carlo Ancelotti. Ma il giocatore non vorrebbe prendere in considerazione un trasferimento all’estero e per restare a Roma felicemente gli basterebbero una ventina di presenze nel 2020 tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Lo scrive il Corriere dello Sport.