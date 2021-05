Florenzi e Nzonzi tornano a Trigoria per ripartire. Kluivert può restare

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Comincia una settimana molto importante per la vita professionale di Alessandro Florenzi. Il suo procuratore dovrà incontrare la dirigenza parigina per definire, una volta per tutte, la questione contrattuale. Leonardo ha facoltà di riscattarlo dalla Roma per 9 milioni entro il 31 maggio, ma non è detto che lo faccia. Se il terzino dovesse rientrare a Roma, Tiago Pinto dovrebbe impegnarsi per trovargli un’altra sistemazione. Mourinho non sembra intenzionato a battersi per trattenerlo e il giocatore a sua volta non sarebbe entusiasta di tornare.

L’altro problema è Stevan Nzonzi, con il Rennes che non ha manifestato interesse per acquistarlo. La Roma dovrà quindi gestire il suo contratto, da 3 milioni netti più bonus, che scade il prossimo anno. Tiago Pinto ha già lasciato intendere che il francese non fa parte dei piani di Mourinho e della società. Mistero fitto anche sui destini di Coric e Bianda: il primo si è visto pochissimo al Venlo e poco più all’Olimpia Lubiana nella seconda fase di stagione, mentre il secondo ha raccolto solo 7 presenze in Belgio e non è mai stato convocato nel 2021. Kluivert stuzzica Mourinho, mentre Under avrà la vetrina dell’Europeo per rilanciarsi. A Olsen potrebbe essere rinnovato il prestito all’Everton, dove da secondo ha fatto il proprio dovere.