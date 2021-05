Firma e conferma: De Rossi rimane. Oggi c’è l’Empoli

Corriere dello Sport (F. Schito) – L’avventura sulla panchina della Primavera di Alberto De Rossi è destinata a proseguire. Il tecnico ha incontrato Tiago Pinto e ha firmato il rinnovo di contratto che lo lega per un altro anno ai destini degli Under 19. Intanto, dopo la vittoria di mercoledì che ha riportato serenità e convinzione a Trigoria, la Roma torna in campo oggi (diretta alle 13 su Sportitalia, Roma Tv e Roma Tv +) e fa visita all‘Empoli.

Si tratta ancora di uno scontro diretto, visto che i giallorossi sono quarti e i toscani inseguono una posizione più indietro a sole due lunghezze di distanza. Se il secondo posto vale l’accesso diretto alle semifinali della fase finale, il sesto è il limite ultimo per potersi qualificare. Considerando che la classifica è cortissima, ormai ogni errore potrebbe costare caro.

Il primo ad alzare l’attenzione in casa è proprio Alberto De Rossi: “L’Empoli non stava in una classifica buona quando sono venuti a Trigoria, ma ci hanno messo in grande difficoltà. È una squadra composta da giocatori tutti molto tecnici e questa è un po’ l’idea del settore giovanile dell’Empoli ed anche del nostro, tutti possono fare gol. Sono venuti fuori alla distanza perché hanno dei valori, con giocatori molto rapidi, veloci e tecnici quindi da prendere con le molle“.