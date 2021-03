Fiorentina-Roma, le pagelle dei quotidiani: Spinazzola croce e delizia, Diawara il migliore. Assenti Mayoral e Mkhitaryan

Pagine Romaniste – Vittoria di carattere della Roma. Dopo la sconfitta con il Milan – ed il precedente pareggio di Benevento – i giallorossi ritrovano i tre punti. Contro la Fiorentina i capitolini si impongo 1-2. Succede tutto nella ripresa. Prima Spinazzola apre le marcature con un bel destro al volo su cross di Mancini, salvo poi respingere goffamente il cross di Biraghi e ripristinare la parità. La Roma non demorde e trova il definitivo vantaggio nel finale. Diawara apre sulla destra per Karsdorp, si inserisce in area da dove tocca il cross dell’olandese e mette la firma sul successo della Roma.

Entrambi i gol sigillano le prestazioni positive dell’esterno italiano e del centrocampista guineano, tra i migliori in campo. Spenti invece Mkhitaryan, Mayoral e Pedro. Di seguito i voti dei quotidiani.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M. CECCHINI)

Pau Lopez 6.5; Mancini 6.5, Cristante 6, Kumbulla 6; Bruno Peres 6 , Diawara 7, Veretout 5.5, Spinazzola 6.5; Pellegrini 6.5, Mkhitaryan 5; Mayoral 5. Subentrati: Pedro 5.5, El Shaarawy 6, Smalling s.v., Karsdorp 6. Allenatore: Paulo Fonseca 6.5.

CORRIERE DELLO SPORT (A. POLVEROSI)

Pau Lopez 6; Mancini 6.5 , Cristante 6, Kumbulla 6 ; Bruno Peres 5.5, Diawara 7, Veretout 5.5, Spinazzola 6.5 ; Pellegrini 6.5, Mkhitaryan; 5 Mayoral 5.5. Subentrati: Pedro 5.5, El Shaarawy 6, Smalling s.v., Karsdorp 6. Allenatore: Paulo Fonseca 6.5.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Pau Lopez 5.5; Mancini 6, Cristante 6, Kumbulla 5.5; Bruno Peres 5, Diawara7.5, Veretout 6, Spinazzola 6.5; Pellegrini 7, Mkhitaryan 5; Mayoral 5. Subentrati: Pedro 6, El Shaarawy 6, Smalling s.v., Karsdorp 6.5. Allenatore: Paulo Fonseca 6.5.

LA REPUBBLICA (M. PINCI)

Pau Lopez 6; Mancini 6.5, Cristante 6, Kumbulla 6; Bruno Peres 5, Diawara 7, Veretout 6, Spinazzola 6; Pellegrini 6.5, Mkhitaryan 4.5; Mayoral 6. Subentrati: Pedro 5, El Shaarawy 5.5, Smalling s.v., Karsdorp 6.5. Allenatore: Paulo Fonseca 6.

IL TEMPO (A. AUSTINI)

Pau Lopez 6; Mancini 6.5, Cristante 6, Kumbulla 6; Bruno Peres 6.5, Diawara 7.5, Veretout 6, Spinazzola 6.5; Pellegrini 6, Mkhitaryan 4.5; Mayoral 4.5. Subentrati: Pedro 6, El Shaarawy 6, Smalling 6, Karsdorp 7. Allenatore: Paulo Fonseca 7.

IL MESSAGGERO (A. ANGELONI)

Pau Lopez 6.5; Mancini 6.5 , Cristante 6, Kumbulla 6; Bruno Peres 5, Diawara 7.5, Veretout 5.5, Spinazzola 6.5; Pellegrini 6, Mkhitaryan 5; Mayoral 5. Subentrati: Pedro 6, El Shaarawy 6, Smalling 5, Karsdorp 6.5. Allenatore: Paulo Fonseca 6.5.

LEGGO (F. BALZANI)

Pau Lopez 6; Mancini 6, Cristante 6, Kumbulla 5.5; Bruno Peres 5.5, Diawara 7, Veretout 6, Spinazzola 6; Pellegrini 7, Mkhitaryan 5; Mayoral 5.5. Subentrati: Pedro 5.5, El Shaarawy 6, Smalling s.v., Karsdorp. 6.5 Allenatore: Paulo Fonseca 6.

IL ROMANISTA (F. PASTORE)

Pau Lopez 6.5; Mancini 6.5, Cristante 6.5, Kumbulla 6; Bruno Peres 6, Diawara 7, Veretout 6, Spinazzola 7; Pellegrini 7, Mkhitaryan 5.5; Mayoral 5.5. Subentrati: Pedro 6, El Shaarawy 6, Smalling 6, Karsdorp 6.5. Allenatore: Paulo Fonseca 6.5.