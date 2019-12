Fiorentina, Pradè: “Montella? Nel 2009 con Bruno Conti capimmo che era portato per fare l’allenatore”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato durante la presentazione del nuovo allenatore Iachini. Queste le sue parole sull’ex tecnico Montella riportate da Sky Sport:

“Mi dispiace per Vincenzo Montella, per lui nutro una grandissima stima professionale. Nel 2009 con Bruno Conti capimmo che era già portato per fare l’allenatore e gli abbiamo dato i Giovanissimi. Dopo nemmeno un anno, gli affidammo la Prima Squadra della Roma. L’affetto e la stima nei suoi confronti restano immutati nonostante le nostre strade si siano separate”