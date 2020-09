Fiorentina, per la difesa obiettivo Fazio o Lyanco

La Gazzetta dello Sport (L.Calamai) – Per risolvere il problema in difesa la Fiorentina sta puntando un titolare. Nel taccuino del ds Pradè c’è un nome in primissima fila e un’interessante alternativa. Uno è argentino e l’altro è brasiliano. La prima scelta della Fiorentina si chiama Federico Fazio. E’ la figura giusta per alternarsi con centrali affidabile alla linea a tre. Fazio, però, piace anche alla Sampdoria, ma il giocatore considera l’opzione Viola molto più interessante. Iachini sarebbe ben contenti di averlo in rosa. L’alternativa è Lyanco del Torino che è un profilo diverso da Fazio a cominciare dall’età.