Fiorentina-Parma, ammonito Kucka. Salterà la Roma per diffida

Il centrocampista Juraj Kucka salterà la prossima sfida di campionato contro la Roma, in programma domenica 14 marzo alle ore 15. Lo sloveno è stato ammonito al 56′ della sfida contro la Fiorentina ed era diffidato.

Non si mette bene per il Parma che perde il suo capitano ed una pedina fondamentale del centrocampo. I ducali sono in zona retrocessione e stanno mautrando un’altra sconfitta in campionato.