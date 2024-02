Pessime notizie in casa della Fiorentina. Come riportato dal club tramite un comunicato ufficiale, Kouamé é risultato positivo alla malaria. Il classe ’97, tornato da poco dalla Coppa d’Africa, vinta con la Costa d’Avorio insieme al giallorosso Ndicka, nella giornata di ieri è stato sottoposto a dei test per verificare il suo stato di salute dopo alcune linee di febbre. Questo il comunicato ufficiale:

“ACF Fiorentina comunica che, in seguito a comparsa di febbre e malessere generale nella notte tra il 20 e 21 febbraio, il calciatore C. Kouamé è stato sottoposto nella mattina di oggi al test per valutare una possibile infezione malarica, alla quale è risultato positivo. Il calciatore è stato ricoverato per le cure opportune e verrà rivalutato nei prossimi giorni“.

acffiorentina.com