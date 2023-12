Corriere dello Sport (A. Giannattasio) – Proverà a metterle ancora una volta, le ali, alla sua Fiorentina. Vincenzo Italiano però sa bene che la marcia d’avvicinamento alla partita contro la Roma non è stata semplice: prima i 120′ più i calci di rigore di mercoledì (con zero gradi) contro il Parma e poi le non perfette condizioni di quasi tutti gli esterni a sua disposizione.

Tra questi, almeno fino a ieri mattina, figurava anche Nico Gonzalez che tuttavia non solo, alla fine, è salito sul treno che ha condotto i viola nella Capitale ma, a questo punto, ha delle chances di partire addirittura titolare. La decisione finale verrà presa solo oggi nel corso della riunione tecnica ma tutto lascia pensare che l’allenatore voglia puntare fin da subito sul suo numero 10, che sta “discretamente bene” e che “non ha perso condizione nei giorni in cui non si è allenato”, il pensiero di Italiano sull’ex Stoccarda.

La sensazione è che, al di là di un comprensibile occhio di riguardo che lo staff medico ha voluto utilizzare su Gonzalez (reduce da un risentimento muscolare dopo il match in Conference contro il Genk, che lo aveva costretto alla panchina con la Salernitana domenica scorsa), in casa viola stavolta si sia voluto giocare un pò sulla pretattica.