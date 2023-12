Corriere della Sera (N. Distefano) – L’AS Roma aderisce alla campagna per la donazione di sangue intitolata “Dona Vita. Dona Sangue” e organizzata dal ministero della Salute, in programma a Roma ieri e oggi. Lo ha reso noto su X, il social network di Elon Musk, lo stesso club giallorosso, che nel post aggiunge: “Sarà possibile donare il sangue grazie alle autoemoteche della Croce Rossa, in viale delle Olimpiadi. I donatori riceveranno un biglietto omaggio”. Prosegue dunque così l’impegno della Roma nella sensibilizzazione sul tema della raccolta sangue.

Il club, come si legge sul sito ufficiale, “ha deciso di offrire ancora una volta il proprio contributo aderendo alla campagna del ministero della Salute “Dona Vita, Dona Sangue”. Oggi, dalle 7.30 alle 13, le autoemoteche della Croce Rossa Italiana – Città Metropolitana stazioneranno in viale delle Olimpiadi, di fronte all’As Roma Store. I donatori – continua la nota – riceveranno successivamente un biglietto omaggio per Roma-Cremonese di Coppa Italia del 3 gennaio e potranno beneficiare della prenotazione di alcuni screening gratuiti offerti dal ministero della Salute”. Per l’occasione, Bryan Cristante ha voluto rivolgere ai tifosi un invito a partecipare “per compiere tutti insieme un gesto di amore e di altruismo”.