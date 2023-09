Per la sfida di qualificazione ad Euro2024, la Finlandia ospita la Danimarca semifinalista nell’ultimo torneo. Kristensen parte titolare, dopo 13’ viene ammonito in seguito a un fallo su Jere Uronen. Non tra le migliore la prestazione del numero 43 giallorosso. La partita viene vinta dalla Danimarca 0-1 grazie alla rete di Hojbjerg.