L’ultimo precedente è di buon auspicio. Sarà infatti Anthony Taylor ad arbitrare la finale di Europa League tra Siviglia e Roma. Il match è in programma a Budapest mercoledì 31 maggio. L’arbitro inglese ha già diretto Roma–Feyenoord, gara valevole per i quarti di finale. Gli assistenti saranno Gary Beswick and Adam Nunn. Michael Oliver il quarto uomo. Al Var, Stuart Atwell AVAR.