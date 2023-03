FIGC, Mourinho entra nella “Hall of Fame del Calcio Italiano”

La FIGC, come si vede anche dal sito ufficiale, ha inserito José Mourinho nella “Hall of Fame del Calcio Italiano” ed è il primo allenatore straniero ad entrare nella lista. Lippi, Sacchi, Conte e Capello, questi alcuni dei nomi della prestigiosa lista in cui lo Special One viene inserito. Nei prossimi mesi ci sarà la premiazione per il tecnico della Roma, che verrà premiato con Zidane, Altobelli, Zola, Ernesto Pellegrini e Cristiana Girelli, tutti i premi saranno destinati al Museo del Calcio. Durante la premiazione verranno dati anche premi alla memoria per Erbstein e Mihajlovic.