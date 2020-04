FIFA pronta ad estendere la stagione 19/20 a tempo indeterminato

L’agenda del calcio continua a dettarla il Coronavirus, ma un’altra svolta potrebbe essere vicina. La FIFA starebbe per confermare un’estensione a tempo indeterminato della stagione 2019-20 in tutto il mondo, in modo tale da far finire tutti i tornei nelle rispettive nazioni. L’indiscrezione è riportata dalla redazione di The Athletic che aggiunge anche che il massimo organo del calcio mondiale sarebbe pronto a modificare le date dei trasferimenti estivi e consentirà le estensioni dei contratti per i giocatori che andranno in scadenza il 30 giugno. Questi piani, comunque, offriranno la massima flessibilità visto che la FIFA non può ignorare la diffusione del virus di paese in paese.