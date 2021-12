FIFA 22, la review di Spinazzola “Winter Wildcards”: 87 di valutazione – FOTO

Pagine Romaniste (Y.Oggiano) – Il periodo natalizio sorride alla Roma su FIFA 22. La EA Sports va avanti con i suoi eventi regalando ai giallorossi una nuova carta molto molto forte. Si tratta di Leonardo Spinazzola versione “Winter Wildcards“ dalla valutazione di 87. Ruolo esterno tutta fascia che col modificatore possiamo tranquillamente mettere come terzino sinistro. In game si presenta bello piazzato ed è uno dei migliori terzini presente su FIFA 22, sicuramente il top in Serie A alla pari di Theo Hernandez. Perfetto per attaccare anche se il tiro, come vedremo in seguito, non è un granchè, ma si possono sfruttare i cross bassi che quest’anno vanno per la maggiore.

LA CARTA

L’upgrade con il suo oro base è notevole. +4 di overall, ma soprattutto un innalzamento generale dei valori. Non cambia il piede debole, sempre 4, mentre si evolvono le mosse abilità: Spinazzola ha 5, il valore massimo. Questo ci permetterà di fare dei notevoli trick per sfuggire al nostro avversario e sulla fascia hanno sempre una valenza doppia. Il resto dei numeri è di grido. Se la velocità era già molto alta, i valori che sottolineamo sono quelli di difesa che arriva ad 82 e fisico che da 70 passa a 78. Quindi avremo un giocatore più solido e attento in fase difensiva.

Per avere una formazione esotica lo possiamo anche mettere esterno tutta fascia, un po’ come faceva con la Roma di Fonseca. Lo stile intesa da utilizzare è “spina dorsale” visto che non ha bisogno di aumentare la velocità. Se proprio lo volete fare allora mettete “ancora“. Il prezzo è accessibile a tutti. Costa 130mila crediti anche perchè con tante carte sul mercato quest’anno i costi dei giocatori sono al ribasso.