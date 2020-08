Fienga: “Spero che Friedkin porterà alla crescita della Roma tutto quello che è stato fatto da Pallotta e da noi stessi”

Guido Fienga, CEO della Roma, è stato intervistato durante il pre partita di Siviglia-Roma. Queste le sue parole:

FIENGA A SKY SPORT

Cosa porterà Friedkin alla Roma e al calcio italiano?

Pallotta con i suoi soci questa notte ci ha comunicato di aver concluso un accordo che porterà in tempi rapidi al passaggio di proprietà della Roma al gruppo Friedkin. In questo momento le comunicazioni, essendo la Roma una società quotata, non possono che seguire i canali ufficiali. A questo mi sto attenendo perché dobbiamo rispettare tutti i diritti dei soci, anche dei soci di minoranza. Spero che porterà alla crescita della Roma tutto quello che è stato fatto dall’azionista e da noi stessi.

L’arrivo di un nuovo investitore può essere una motivazione extra?

Questa sera non servivano altre motivazioni. La squadra è arrivata in Germania veramente motivata, è una competizione che vogliamo vincere e le motivazioni erano già particolarmente alte. Non ne servivano ulteriori.

I segnali sono positivi, vedendo le facce dei giocatori come Zaniolo…

Sono tutti molto concentrati, prima di ogni partita e soprattutto contro un avversario così difficile è impossibile fare previsioni. Ma i giocatori sono motivati e non possiamo altro che essere positivi di fronte a una partita del genere.